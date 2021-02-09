أمريكا تؤكد دعمها للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن السودان، الثلاثاء، بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الحكومة الانتقالية المدنية في الخرطوم، وفقا لقناة العربية.وأعتمد المجلس الانتقالي السوداني، أمس، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وتضم 26 حقيبة وزارية،فيما هنأت السفارة الأمريكية في الخرطوم اليوم الحكومة السودانية الجديدة، وأعربت عن التطلع للعمل معها.وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر:"تهانينا للفريق الوزاري الجديد لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والأعضاء الجدد بمجلس السيادة"، وأضافت:"إننا نتطلع للعمل معكم لتقوية علاقتنا، وتعزيز الديمقراطية والازدهار للشعب السوداني".