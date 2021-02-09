طارق الجمال يرصد أبرز تحديات صناعة الأسمنت بالأسواق

قال المهندس طارق الجمّال، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صناعة الأسمنت في السوق المصري تواجه تحديًا كبيرًا وهو عدم قدرة الطلب المحلي على استيعاب المنتج من المصانع مع صعوبة التصدير لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المزايا التنافسية، مقارنة بالدول الأخرى.وأشار «الجمّال» إلى أن زيادة الطلب الداخلي لن يحل تلك المشكلة إطلاقًا والحل الوحيد هو دعم التصدير وإزالة التحديات التى تواجه الشركات.أوضح أن تكلفة اللوجيسيتات والنقل فقط إلى المخازن والموانئ تصل إلى 40% من إجمالي التكلفة بينما لا تمثل 12% في الدول المنافسة لمصر في عملية التصدير وهو ما يجعل المنتج المصري أعلى سعرًا، مضيفًا أن رفع الدعم عن الوقود أسهم فى تضاعف تكلفة الإنتاج والنقل كما يمثل عدم وجود مخازن لوجيتسية أحد أبرز التحديات.جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد الافريقي للمقاولين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي مع رؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في مصر، لمناقشة مشاكل صناعة الأسمنت والتحديات الفعلية، وكيفية إيجاد حلول تطبيقية لهذه الصناعة.أضاف أن الفترة الحالية تتطلب الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة حجم الطلب على مستوى الدول والكميات والنوعية المطلوبة وبناءً على ذلك يتم وضع خطة التصدير، كما لا بدّ من النظر إلى المزايا التصديرية الممنوحة من الدول المنافسة والعمل على توفير حوافز مماثلة تسهم فى دفع عملية التصدير وانقاذ الصناعة فى مصر.