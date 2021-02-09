حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين وضرورة تحقيق الانتصار فيها ببداية مشوار الفريق الأفريقي.





ويضع الزمالك بطولة أفريقيا كهدف أساسي في الموسم الجاري لتعويض الجماهير عن ضياع اللقب في الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الأهلي باللقب بعد التفوق على الزمالك في نهائي البطولة بنتيجة 2- 1 في المباراة الشهيرة بنهائي القرن الأفريقي.



