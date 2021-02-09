كيف يؤثر تلبية رغبات الأطفال على شخصيتهم؟

أسباب الشعور بالذنب

2- لن يعرفوا قيمة العمل والجهد

3- قد يصابون بالقلق

4- الاكتئاب قد يكون له مدخل كبير

5- تنمية الشخصية المتعصبة

6- نوبات الغضب المستمرة

7- الاعتماد

في بعض الأحيان قد يبدو أن إعطاء الأطفال ما يريدون هو أسهل شيء يمكن فعله ومع ذلك فإن العكس هو الصحيح، على الرغم من أن الأطفال قد يشعرون بالرضا للحظات ويبدو أن المشكلة قد تم حلها، إلا أن هذا السلوك المستمر على المدى الطويل سيؤدي إلى سلسلة من العواقب التي يمكن أن تؤثر بشكل خطير عليهم في حياتهم البالغة.ووفقًا لموقع «Bright Side» نوضح كيف يؤثر هذا على أطفالنا في المستقبل.بشكل عام الآباء الذين يميلون إلى إعطاء أطفالهم كل ما يريدونه، يفعلون ذلك لأسباب تتعلق بالذنب وقلة الوقت الكافي لتكريسهم لهم، عندما يشعر الآباء أنهم لا يقومون بعمل جيد، أو أنهم يفشلون في جوانب معينة من الأبوة والأمومة يبدأ الشعور بالذنب، ويمكن أن يصبح ذلك رفيقًا خطيرًا، يوجهنا إلى الجانب الخطأ من الأشياء وإلى الاختيار الخاطئ.يمكن أن تكون أسباب الشعور بالذنب شديدة التنوع، لكن أحد أكثر الأسباب شيوعًا هو غياب الوقت اليقين بأنك كأب تفتقد لحظات ثمينة مع أطفالك، أو أنك لا تشارك ما يكفي، أو أنه بسبب ضيق الوقت لا يوجد اتصال بين الوالدين والطفل، ومع ذلك بهذه الطريقة لن تكون قادرًا على تعديل أو تعويض ما ينقصك، لن تفعل شيئًا جيدًا لهم في الواقع، ولكن على العكس من ذلك، ستؤذيهم بشدة في الحاضر والمستقبل.عواقب تسهيل كل شيء على أطفالنابالطبع ستخسر كثير إذا لبيت كل طلب لأطفالك ومن هذه العواقب:-1- الإحباط وقلة التسامح معهاعندما يحصل الأطفال على كل ما يريدونه بمجرد طلبه، فإنهم لا يفهمون معنى كلمة "لا"، عندما يتم إخبار الأطفال بـ "لا"، فقد يصابون بالإحباط لعدم حصولهم على ما يريدون، لكنهم يفهمون أنه لا يمكنهم الحصول على كل ما يريدونه في أي لحظة، وأنه في بعض الأحيان سيتم إخبارهم بالرفض، وبالتالي سيبدأون في تعلم كيفية التعامل مع الإحباط والتعامل معه والتحكم فيه.إذا كانوا لا يعرفون ما يعنيه الإحباط أو ما يعنيه أن يحصلوا على "لا" للإجابة، في المستقبل، عندما يكبرون ويواجهون حياة البالغين بمفردهم، فلن يعرفوا أنه في بعض الأحيان ستكون هناك أبواب تغلق أو الأشخاص الذين لن يكونوا مستعدين لمساعدتهم - وفي تلك الحالات، سيتضاعف إحباطهم.إذا تلقى الأطفال في جميع الأوقات وفي كل موقف وفي كل حالة ما يريدون دون أي صعوبة، فلن يتم تعليمهم أهمية الجهد والعمل للحصول على ما يريدون، يتعلم الأطفال أنه بمجرد فتح أفواههم والقول، سوف يفهمون ذلك، وسوف يستوعبون هذا التعليم، وسوف يعتقدون أنه سيكون دائمًا على هذا النحو، من ناحية أخرى، نعلم أن الأمر ليس كذلك.إذا أراد هؤلاء الأطفال الصغار وحصلوا على كل شيء هنا والآن، فلن يتعلموا القيمة الأساسية للصبر والانتظار، لهذا السبب، عندما لا تسير الأمور كما خططت وعندما لا يحصلون على ما يطلبونه في تلك اللحظة بالذات، قد يظهر القلق (مع كل ما يستتبعه) الذي يسببه نفاد الصبر، متبوعًا بنوبات بكاء، ونوبات غضب كبيرة.مع تقدم الأطفال في السن، سيزداد مستوى المطالب التي يقدمونها وسيصبح من الصعب أكثر فأكثر تلبية طلباتهم ومطالبهم. إذا حدث هذا ولم يتم تلبية رغبات الأطفال، فسيختبرون شيئًا غير معروف لهم حتى ذلك الحين: الإحباط. قد يؤدي اليأس والحيرة من هذه اللحظة (بالنسبة لهم) غير المتوقعة وغير المفهومة إلى سلوك عدواني من جانبهم ويمكن أن يحولهم إلى شباب غير راضين ومكتئبين.يعرف الأطفال الإحباط ومعنى الرفض في سن مبكرة، ولكن عندما لا يحدث ذلك بسبب الإرضاء المنهجي لطلباتهم، فإنهم يصبحون غير متسامحين، عندما يسألون ويحصلون عادةً، إذا حدث العكس، فلن يكونوا قادرين على التعامل مع إحباطهم (لأنهم لا يفهمون كيفية التعامل معه) ولن يتسامحوا مع الرفض.الأطفال الذين اعتادوا على الحصول على كل شيء لن يحصلوا على ما يكفي أبدًا، وسوف يريدون دائمًا المزيد لأنهم يعرفون أنه يمكنهم الحصول عليه، بمجرد أن تصبح هذه العادة متأصلة، ستكون نوبات الغضب مستمرة للحصول على ما يريدون أو ببساطة بسبب عدم الرضا.نتيجة لوجود آباء راضين عن أنفسهم يقدمون جميع التسهيلات الممكنة، سيفشل الأطفال في تطوير استقلاليتهم وبالتالي لن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم للعديد من الأشياء: سيعتمدون على والديهم، الأطفال الذين لم يتعلموا بذل جهد للحصول على ما يريدون أو يحتاجون لن يكونوا مكتفين ذاتيًا.