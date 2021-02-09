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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يؤكد التزام واشنطن بدعم الحكومة السودانية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:31 م
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية بالبلاد، مشيدا بدور قادة الفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء اليوم الثلاثاء- أن حمدوك، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أكد خلاله التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصارم بدعم التحول الديمقراطي بالبلاد والإيفاء بكامل استحقاقاته، مشددا على دعم حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسودان خلال الفترة الانتقالية لأجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد، وخصوصا الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات.

من جانبه، تقدم رئيس الوزراء السوداني لوزير الخارجية الأمريكي بالتهنئة على توليه المنصب الجديد، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين دخلت عهدا جديدا ما بعد ثورة ديسمبر وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية العام الماضي.

وأعرب حمدوك عن تطلع الحكومة السودانية للعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالبلاد والمنطقة.

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