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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:12 م
رفع طن مخلفات
رفع طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
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كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، حيث تم رفع 150 طن مخلفات من نقاط التجمع.

قال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قرى وأحياء المنيا واصلت جهودها فى توفير جو صحي ونظيف للمواطنين، حيث قامت أقسام البيئة بقرى وأحياء المنيا منذ صباح اليوم ومن خلال ورديات على مدار اليوم بحملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع القرى والأحياء وتم رفع نحو 150 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة بقرى تلة ودمشير ونزلة حسين وطوخ الخيل والتوابع وكذلك بأحياء وسط وغرب المدينة، لتوفير بيئة صحية للمواطنين لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

أوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بضرورة الأهتمام بنظافة الشوارع بالمدينة والقرى من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة، لخلق بيئة صحية جيدة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

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