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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية ترحب بالتعاون مع واشنطن للدفاع عن سيادتها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:11 م
مجلس الوزراء السعودي،
مجلس الوزراء السعودي،
آية حسني
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رحب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية، التعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها، ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي، مؤكدا استمرار دعم السعودية للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس، مطالبة الرياض للمجتمع الدولي بالوقوف ضد الممارسات الإيرانية، قائلًا: "نجدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية".

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