السعودية ترحب بالتعاون مع واشنطن للدفاع عن سيادتها

رحب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية، التعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها، ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي، مؤكدا استمرار دعم السعودية للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.وجدد مجلس الوزراء السعودي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس، مطالبة الرياض للمجتمع الدولي بالوقوف ضد الممارسات الإيرانية، قائلًا: "نجدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية".