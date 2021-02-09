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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الشرقاوي»: صناعة الأسمنت إحدى محركات قطاع التشييد والبناء

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:08 م
الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي
علا العلاف
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قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية للتشييد والبناء وتساهم بـ 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 10% من حجم الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف «الشرقاوي» أنه يعمل بهذا القطاع 19 شركة منها 18 من القطاع الخاص وشركة تابعة للدولة ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية، وتبلغ عدد خطوط الإنتاج حوالي 47، موضحا أن حجم الاستثمارات الأجنبية بهذه الصناعة يبلغ 52% من حجم الطاقة الإنتاجية، وحجم العمالة المباشرة في هذه الصناعة يصل لـ50 ألف عامل، وحجم العمالة غير المباشرة يبلغ 20 ألف عامل، ويصل إجمالي حجم الاستثمارات في هذه الصناعة 250 مليار جنيه تقريبا.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد الأفريقي للمقاولين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، مع رؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في مصر، لمناقشة مشاكل صناعة الأسمنت والتحديات الفعلية وكيفية إيجاد حلول تطبيقية لهذه الصناعة.

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