فرنسا تتجاوز عتبة 80 ألف وفاة جراء كورونا

تجاوزت فرنسا اليوم الثلاثاء عتبة 80 ألف وفاة بكوفيد-19 مع إحصاء أكثر من 700 وفاة جديدة في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية نشرت على موقع الحكومة.وذكرت- الإدارة العامة للصحة التي تنشر بدورها كل مساء معطيات تتصل بتطور الوباء- إن 439 مريضا بفيروس كورونا المستجد توفوا في المستشفى بين الإثنين والثلاثاء.