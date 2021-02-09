في اليوم العالمي.. «أولياء أمور مصر» تقدم نصائح للاستخدام الأمن للإنترنت
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:08 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
قدمت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، مجموعة من النصائح للاستخدام الأمن للإنترنت في زمن كورونا، حيث أصبح لا غنى عنه سواء كان للترفيه أو للتعليم عن بعد للأبناء.
وأضافت «الحزاوي» أنه لابد أن ننتبه أن الإنترنت سلاح ذو حدين فهو له إيجابيات وسلبيات، فهذا يتوقف على حسب استخدامنا له ودورنا كأباء إلا نترك الأبناء أمام الإنترنت دون رقابة، كما أن هناك تطبيقات يمكن لأولياء الأمور استخدامها للتحكم فيما يشاهده أبنائهم على الهواتف أو أي وسيلة يدخل بها الأبناء على الإنترنت.
وتابعت: «كما أن هناك إمكانية أيضا من التحكم في الوقت المسموح للأبناء بالتعامل مع الإنترنت والتطبيقات المختلفة».
وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن الأهمية بأن نشجع الأبناء على ممارسة الرياضة والهوايات المختلفة وكذلك الجلسات العائلية بدل من أن يصاب الأبناء بالانطوائية والعزلة بسبب كثرة استخدام الإنترنت فضلا على أن هناك أضرار صحية مثل «تأثير البصر، الأم بالظهر، الشعور بألم بالأعصاب»، مشيرة إلى أنه يجب أن نحرص على توعية الأبناء بأن هناك أخبار مغلوطة وإشاعات يتم نشرها في السوشيال ميديا، لذا فلابد ألا يشاركوا في نشر الشائعات بعمل مشاركة للأخبار إلا بعد التأكد من مصدر الخبر، قائلة: «احترسوا كل شيء يزيد عن حدة ينقلب إلى ضده».
وأضافت «الحزاوي» أنه لابد أن ننتبه أن الإنترنت سلاح ذو حدين فهو له إيجابيات وسلبيات، فهذا يتوقف على حسب استخدامنا له ودورنا كأباء إلا نترك الأبناء أمام الإنترنت دون رقابة، كما أن هناك تطبيقات يمكن لأولياء الأمور استخدامها للتحكم فيما يشاهده أبنائهم على الهواتف أو أي وسيلة يدخل بها الأبناء على الإنترنت.
وتابعت: «كما أن هناك إمكانية أيضا من التحكم في الوقت المسموح للأبناء بالتعامل مع الإنترنت والتطبيقات المختلفة».
وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن الأهمية بأن نشجع الأبناء على ممارسة الرياضة والهوايات المختلفة وكذلك الجلسات العائلية بدل من أن يصاب الأبناء بالانطوائية والعزلة بسبب كثرة استخدام الإنترنت فضلا على أن هناك أضرار صحية مثل «تأثير البصر، الأم بالظهر، الشعور بألم بالأعصاب»، مشيرة إلى أنه يجب أن نحرص على توعية الأبناء بأن هناك أخبار مغلوطة وإشاعات يتم نشرها في السوشيال ميديا، لذا فلابد ألا يشاركوا في نشر الشائعات بعمل مشاركة للأخبار إلا بعد التأكد من مصدر الخبر، قائلة: «احترسوا كل شيء يزيد عن حدة ينقلب إلى ضده».