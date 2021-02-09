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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

في اليوم العالمي.. «أولياء أمور مصر» تقدم نصائح للاستخدام الأمن للإنترنت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:08 م
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
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قدمت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، مجموعة من النصائح للاستخدام الأمن للإنترنت في زمن كورونا، حيث أصبح لا غنى عنه سواء كان للترفيه أو للتعليم عن بعد للأبناء.

وأضافت «الحزاوي» أنه لابد أن ننتبه أن الإنترنت سلاح ذو حدين فهو له إيجابيات وسلبيات، فهذا يتوقف على حسب استخدامنا له ودورنا كأباء إلا نترك الأبناء أمام الإنترنت دون رقابة، كما أن هناك تطبيقات يمكن لأولياء الأمور استخدامها للتحكم فيما يشاهده أبنائهم على الهواتف أو أي وسيلة يدخل بها الأبناء على الإنترنت.

وتابعت: «كما أن هناك إمكانية أيضا من التحكم في الوقت المسموح للأبناء بالتعامل مع الإنترنت والتطبيقات المختلفة».

وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن الأهمية بأن نشجع الأبناء على ممارسة الرياضة والهوايات المختلفة وكذلك الجلسات العائلية بدل من أن يصاب الأبناء بالانطوائية والعزلة بسبب كثرة استخدام الإنترنت فضلا على أن هناك أضرار صحية مثل «تأثير البصر، الأم بالظهر، الشعور بألم بالأعصاب»، مشيرة إلى أنه يجب أن نحرص على توعية الأبناء بأن هناك أخبار مغلوطة وإشاعات يتم نشرها في السوشيال ميديا، لذا فلابد ألا يشاركوا في نشر الشائعات بعمل مشاركة للأخبار إلا بعد التأكد من مصدر الخبر، قائلة: «احترسوا كل شيء يزيد عن حدة ينقلب إلى ضده».

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