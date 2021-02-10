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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 10-2-2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:33 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
هبه محمد
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شهدت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 10-2-2021، استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء، تراجعًا أمام الجنيه المصري بشكل طفيف جدًا في أغلب البنوك.

وترتفع عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت وموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال في مصر عن أسعار العملات الأجنبية.

ويقدم "الدستور" للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال في مصر، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 10-2-2021 في البنوك.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 10-2-2021 في البنوك


1 - سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء


وشهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرارًا جيدًا في الفترة الأخيرة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في انهيار البورصات العالمية والبورصات الخليجية، حيث بلغ سعر العملة الخضراء نحو ما يقرب إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 15.70 جنيه.

2 - سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء


وشهد سعر اليورو في بنكي الأهلي المصري ومصر استقرارًا في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 18.67 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 18.94 جنيه.

3 - سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الأربعاء


وشهدت مؤشرات التداول للعملات الأوروبية داخل البنوك المصرية أعلى مستوى في الفترة الأخيرة، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 21.31 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 21.57 جنيه.

4 - سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء


وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات اليومية في البنوك نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.19 جنيه.

5 - سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء


وشهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.30 جنيه للبيع.

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