أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 10-2-2021 في البنوك

1 - سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

2 - سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء

3 - سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الأربعاء

4 - سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء

5 - سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء

وترتفع عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت وموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال في مصر عن أسعار العملات الأجنبية.ويقدم "الدستور" للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال في مصر، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 10-2-2021 في البنوك.وشهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرارًا جيدًا في الفترة الأخيرة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في انهيار البورصات العالمية والبورصات الخليجية، حيث بلغ سعر العملة الخضراء نحو ما يقرب إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 15.70 جنيه.وشهد سعر اليورو في بنكي الأهلي المصري ومصر استقرارًا في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 18.67 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 18.94 جنيه.وشهدت مؤشرات التداول للعملات الأوروبية داخل البنوك المصرية أعلى مستوى في الفترة الأخيرة، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 21.31 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 21.57 جنيه.وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات اليومية في البنوك نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.19 جنيه.وشهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.30 جنيه للبيع.