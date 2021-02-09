«مقاولي التشييد»: مشكلة الأسمنت تتمثل في زيادة الطاقات الإنتاجية عن الاستهلاك

أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات اتحاد مقاولي التشييد، أن مشكلة قطاع الأسمنت بمصر تتمثل في زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع عن الاستهلاك، حيث تصل الطاقة القصوى للمصانع 83 مليون طن بينما يتراوح الاستهلاك ما بين 47-50 مليون طن، بما يعني وجود طاقات معطلة بالمصانع تتراوح بين 36 -33 مليون طن.وقال «عبد العزيز» إن هناك تنافسا شديدا من تركيا وإيران والصين للاستحواذ على توريد احتياجات السوق الأفريقية من الأسمنت، الأمر الذي يزيد من صعوبة تواجد الأسمنت المصري بتلك الأسواق في ظل ارتفاع سعره مقارنة بمثيله بتلك الدول رغم أنه أجود خامة في العالم باعتراف خبراء البناء الدوليين.جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد الافريقي للمقاولين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، مع رؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في مصر، لمناقشة مشاكل صناعة الأسمنت والتحديات الفعلية، وكيفية إيجاد حلول تطبيقية لهذه الصناعة.وأوضح «عبد العزيز» أن العوامل التي تسببت في ارتفاع تكلفة الإنتاج منها أسعار الطاقة مقارنة بتلك الدول، حيث ارتفعت تكلفة الطاقة بنسبة 63% من تكاليف إنتاج طن الأسمنت، واستيراد الفحم وعدم وجود ضوابط للكارتات على الطرق وكذلك زيادة رسوم المحاجر، وكل ذلك يساهم في عدم تنافسية سعر الأسمنت المصري.وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي أن هذه الصناعة تواجه حجم هائل من التحديات بعد مرحلة تحرير سعر الصرف ودخول طاقات انتاجية كبيرة أدت لزيادة المعروض على طلب الاستهلاك خاصة بعد جائحة كورونا وأوقات حظر التجوال وخفض عدد ساعات العمل في فطاع التشييد وكذلك قرارات إيقاف البناء لمدة 6 أشهر.