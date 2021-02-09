السعودية تؤكد ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتدابير الوقائية ضد كورونا

شدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استمرار المواطنين والمقيمين في الالتزام والتقيد بمختلف التدابير والاحترازات، فيما يخص الحد من انتشار وباء كورونا.وأكد مجلس الورزاء السعودي أن الالتزام بالتدابير ضروري في ظل ما يشهده العالم من ظهور موجة ثانية، وتسجيل مستويات عالية للحالات النشطة والإصابات والوفيات بالفيروس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".واستعرض مجلس الوزراء السعودي، اليوم، تطورات جائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، بتقديم أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، وجملة من التقارير عن أعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية المتخذة.