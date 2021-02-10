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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-2-2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:03 ص
مواد البناء
مواد البناء
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» تقرير عن حالة أسعار مواد البناء، اليوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، في السوق المصرى، حيث تشمل الأسعار «الحديد، والأسمنت، والرمل، والطوب، والجبس».

 ونستعرض لكم أسعار مواد البناء بشكل يومي في تقرير يتضمن كافة التفاصيل عن حالة التطورات فى السوق، حيث استقرت أسعار مواد البناء اليوم من الحديد والجبس، فيما سجلت أسعار الأسمنت ارتفاعًا، فيما تعتمد الدولة المصرية على افتتاح عدد من المصانع في مختلف المحافظات بهدف توفير المنتج المحلي من مواد البناء داخل السوق المصري، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء


استقرت أسعار الحديد والجبس اليوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، فى السوق المصرى، وارتفعت أسعار الأسمنت اليوم، ولديكم أسعار مواد البناء وفقًا لأخر التحديثات فى السوق المصري.

سعر الحديد اليوم


استقر سعر الحديد اليوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، في السوق المصرى،  ووصل  سعره حتى ١٣٧٠٠ جنيه مصري للطن الواحد، وذلك في مصانع حديد المصريين، وحديد عز، وحديد العتال، وحديد عطية، وحديد بشاي، وحديد المراكبى، وحديد سرحان، وحديد المعادي، وحديد مصر ستيل.

سعر الأسمنت اليوم


سجل سعر الأسمنت، اليوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، ارتفاعًا، ليترواح سعره بين ٦٩٥ إلى ٧٨٥ جنيه مصري للطن الواحد، وذلك فى أسمنت أسوان، وأسمنت المخصوص، وأسمنت شورى، وأسمنت الصخرة، وأسمنت السويدى، وأسمنت حلوان، وأسمنت مصر بني سويف، وأسمنت العسكري، وأسمنت النصر، وأسمنت السويس.

سعر الجبس اليوم


سجل سعر الجبس، اليوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيه مصري للطن الواحد، وذلك في جبس العامرية، وجبس الدولية، وجبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس.

سعر الرمل والطوب اليوم


أستقر سعر الرمل والطوب، اليوم الأربعاء، الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، حيث سجل سعر الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه للمتر، فيما سجل سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيهًا للألف طوبة.

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