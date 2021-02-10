أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

سعر الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم

سعر الجبس اليوم

سعر الرمل والطوب اليوم

ونستعرض لكم أسعار مواد البناء بشكل يومي في تقرير يتضمن كافة التفاصيل عن حالة التطورات فى السوق، حيث استقرت أسعار مواد البناء اليوم من الحديد والجبس، فيما سجلت أسعار الأسمنت ارتفاعًا، فيما تعتمد الدولة المصرية على افتتاح عدد من المصانع في مختلف المحافظات بهدف توفير المنتج المحلي من مواد البناء داخل السوق المصري، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.استقرت أسعار الحديد والجبس اليوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، فى السوق المصرى، وارتفعت أسعار الأسمنت اليوم، ولديكم أسعار مواد البناء وفقًا لأخر التحديثات فى السوق المصري.استقر سعر الحديد اليوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، في السوق المصرى، ووصل سعره حتى ١٣٧٠٠ جنيه مصري للطن الواحد، وذلك في مصانع حديد المصريين، وحديد عز، وحديد العتال، وحديد عطية، وحديد بشاي، وحديد المراكبى، وحديد سرحان، وحديد المعادي، وحديد مصر ستيل.سجل سعر الأسمنت، اليوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، ارتفاعًا، ليترواح سعره بين ٦٩٥ إلى ٧٨٥ جنيه مصري للطن الواحد، وذلك فى أسمنت أسوان، وأسمنت المخصوص، وأسمنت شورى، وأسمنت الصخرة، وأسمنت السويدى، وأسمنت حلوان، وأسمنت مصر بني سويف، وأسمنت العسكري، وأسمنت النصر، وأسمنت السويس.سجل سعر الجبس، اليوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيه مصري للطن الواحد، وذلك في جبس العامرية، وجبس الدولية، وجبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس.أستقر سعر الرمل والطوب، اليوم الأربعاء، الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، حيث سجل سعر الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه للمتر، فيما سجل سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيهًا للألف طوبة.