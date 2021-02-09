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تحقيقات

«yes we can».. خطوط إنتاج لتوطين صناعة التابلت في مصر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:40 م
صناعة التابلت في
صناعة التابلت في مصر
ميرفت فهمي
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في ظل التنامي السريع والثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم كل يوم، وفي إطار خطة الدولة لتوطين تصنيع الإليكترونيات بدأ اتفاق الحكومة المصرية مع إحدى الشركات العالمية، للبدء في توطين صناعة التابلت في مصر.

وعلى الرغم من عدم إظهار اسم الشركة المتفق معها التصنيع، حتى الآن، إلا أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلن عن توقعه البدء في تصنيع "التابلت" المدرسي في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري عقب توقيع العقود رسميًا مع الشركة العالمية المصنعة للتابلت، كما أكد أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الفنية ونسبة المكون المحلي للتصنيع والمنطقة التي سيبني عليها خطوط الإنتاج.

500 فرصة عمل
باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار تم التوافق على أن تتولى الشركة العالمية إنشاء مصنع"التابلت" بمصر، الأمر الذي يتيح فرص عمل لـ500 عامل وتدريب العديد من المصريين في هذا المجال، كما تم الاتفاق بشأن المكون المحلى فى التصنيع ونسبته.

وحسب تصريحات وزير الاتصالات عمرو طلعت، فمن المقرر أن يتم تدشين مصنع التابلت به خطًا للإنتاج بطاقة تصل إلى مليون جهاز سنويًا، حيث تم الاتفاق على مواصفات الجهاز، وسعر بيعه للوزارة، كما تم الاتفاق مع الشركة المصنعة كذلك على تحديث التابلت كل عامين، ولا ينتهي الأمر عند مجرد التصنيع "للتابلت التعليمي" بل من المتفق عليه أيضًا أن يتم تصدير بعض الإنتاج إلى العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتطوير العامل البشري المصري الذي سيعمل بهذا المجال الإليكتروني الجديد، سيتم تنظيم دورات تدريبية سنويًا، مع زيادة أعداد المتدربين المصريين بمصانع الشركة العالمية فى الخارج، وإتاحة مناهج تعليمية فى علم تصنيع التابلت من خلال الشركة.

وزير التعليم: الاهتمام بتدريس مناهج تصنيع التابلت
من جهة أخرى، أكد وزير التربية والتعليم أن "التابلت" الجديد الذى تسلمت الوزارة عينات منه يتميز بوجود العديد من الإمكانات الجيدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتدريس المناهج الخاصة بصناعة هذه الأجهزة فى المدارس المتخصصة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وكذلك التدريب الجيد عليها من أجل خلق جيلًا يستطيع تصنيع"التابلت" بنفسه.

كما أكد شوقي أن تحرك الدولة في إجراءات توطين صناعة تابلت التعليم في مصر بدأ منذ 3 سنوات، لافتًا إلى أنه تم انعقاد 15 اجتماعًا في هذا الشأن من أجل إنهاء المفاوضات اللازمة.

يذكر أن هناك تقريرًا سابقًا أشار إلى دخول شركة سامسونج وعدد من الشركات الصينية مفاوضات مع الحكومة للفوز بتصنيع التابلت المدرسي في مصر، كما سبق أن كشف حسام الكاشف رئيس قطاع الأعمال بشركة سامسونج مصر في تصريحات صحفية أن الشركة في مفاوضات متقدمة مع الحكومة لتصنيع التابلت المدرسي في مصر، كما سبق لها أن ورّدت نحو 708 ألف جهاز لطلاب الصف الأول الثانوي عام 2018.

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