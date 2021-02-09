الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي الفريق الأول بعد قرار اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية بالدوحة استبعاد اللاعبين من مواجهة بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية.

وكشف مصدر مسئول أن مدير الكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والبعثة بعد موقف الثنائي من اختراق الحظر وعدم الالتزام بالتعليمات داخل الفقاعة الطبية.



