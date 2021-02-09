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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجمهوريون: الديمقراطيون لا يمتلكون السلطة لمحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:16 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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أكد ‏نواب جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الديمقراطيين لا يمتلكون السلطة لإجراء محاكمة للرئيس السابق دونالد ترامب بعدما ترك المنصب رسميًا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، لعقد محاكمة تاريخية هي الثانية من نوعها بحق ترامب بسبب أعمال العنف التي طالت مقر الكونجرس الشهر الماضي.

من جانبهم، أصر محامو ترامب خلال الجلسة على أنه ليس مذنبا في هذه التهمة، وأن كلماته كانت "رمزية" وفق قناة "abc" الأمريكية.

وشدد ‏فريق دفاع ترامب على أن الرئيس السابق ليس مسئولا عن اقتحام الكونجرس لأن أنصاره تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

وكان مجلس النواب وجه التهم لترامب الشهر الماضي على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضى من جانب حشد من مناصريه.

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