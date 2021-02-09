عون والحريري يهنئان الإمارات بدخول مسبارها مداره حول المريخ

هنأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة سعد الحريري، مساء اليوم الثلاثاء، للإمارات دخول مسبارها "الأمل" مداره حول المريخ.وكتب الرئيس عون على صفحته الخاصة في "تويتر": "مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الإنجاز التاريخي بدخول مسبار الأمل الإماراتي مداره حول المريخ".من جهته غرد الرئيس الحريري على حسابه على "تويتر" قائلًا "فخر لكل عربي وصول دولة الإمارات الشقيقة إلى المريخ".وأضاف: "مبروك لكل إخوتنا في الإمارات قيادة وشعبا هذا الإنجاز بدخول مسبار الأمل مداره حول المريخ، فعلا تزرعون الأمل في نفوسنا جميعًا".