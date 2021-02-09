«رجال الأعمال» تطالب بالإسراع في تحديد الأزمات التي تواجه التصنيع المحلى

طالب المهندس مجد المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، بضرورة تحديد الأزمات التي تواجه التصنيع المحلى لتحقيق التكامل الاقتصادي في جميع الصناعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.كما طالب المنزلاوي بضرورة تقليل استيراد الواردات من الخارج، والعمل على تصنيعها محليًا، لأنها ستؤدي إلى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المحلي، فضلًا عن خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل لهم.وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، بدور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الناتج المحلي.