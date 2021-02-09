تراجع غير متوقع للناتج الصناعي في إيطاليا

أظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي (آيستات) الصادرة، الثلاثاء، تراجعا غير متوقع للناتج الصناعي في إيطاليا خلال ديسمبر الماضي، ولكن بنسبة بسيطة.وذكر معهد الإحصاء أن الناتج الصناعي لإيطاليا تراجع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.2% شهريا بعد تراجعه بنسبة 1.4% في الشهر السابق.وكان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 0.3% خلال ديسمبر.في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي تراجعا سنويا بنسبة 2% خلال ديسمبر الماضي بعد تراجعه بنسبة 4.2% سنويا خلال الشهر السابق، وكان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1.4% سنويا.