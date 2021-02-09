«التموين»: تكثيف الحملات على المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوي

أكد المهندس أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي لمعرفة التزام المحل التجاري بالتخفيضات المعلنة ووجود تراخيص ومستندات مثل الفواتير الضريبية وأن تكون البضاعة المعروضة عليها الأسعار.وأشار أبو الفضل في تصريح لـ«الدستور» أن الحملات الرقابية أسفرت عن مخالفات بلغت قرابة 15 محضرا، متنوعة ما بين أوكازيونات وعروضات وهمية دون تراخيص ودون وضع السعر ودون وجود فواتير ضريبية خلال الفترة البدء في الأوكازيون خلال الشهر الجاري، وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.وأكد أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط السوق وإتاحة فرصة حقيقية للمستهلك للاستفادة من خصومات جادة على مشتريات موسم الشتاء تحت رقابة الوزارة لضمان عدم التلاعب أو إجراء خصومات وهمية وتعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.