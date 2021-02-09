رصد سلالتين جديدتين لكورونا في إنجلترا

قالت لجنة علمية استشارية تابعة للحكومة، الثلاثاء، إنه تم تحديد سلالتين جديدتين لفيروس كورونا في إنجلترا، صنفت إحداهما على أنها "مبعث قلق"، لهما بعض أوجه الشبه مع السلالتين اللتين ظهرتا في جنوب إفريقيا والبرازيل.وصنفت المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة إحدى السلالتين، والتي رصدت أولا في بريستول، على أنها "سلالة مبعث قلق".كما صنفت المجموعة السلالة الأخرى، التي رصدت أولا في ليفربول، على أنها "سلالة قيد البحث".وتحتوي السلالتان الجديدتان على تحور يطلق عليه "إي 484 كيه" والذي يحدث على البروتين الشوكي للفيروس، وهو نفس التغير الذي رُصد في السلالتين في جنوب إفريقيا والبرازيل وأثار قلقا على مستوى العالم.