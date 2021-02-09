رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:20 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الثلاثاء، حملة مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا داخل وسائل النقل والمواصلات العامة بمدينة طنطا.

وتابع المحافظ مدى التزام الركاب بارتداء الكمامات ومدى التزام السائقين بالطاقة الاستيعابية المقررة للأفراد داخل وسائل المواصلات المختلفة، وقام بتخفيف حمولة السيارات الزائدة وتوزيع الركاب على سيارات نقل أخرى بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل هذه الجائحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين عن طريق إدارة المرور.

وشدد المحافظ على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي كورونا، مناشدًا المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى، كما أكد تطبيق الغرامة حال عدم ارتداء الكمامة دون تهاون أو تقاعس خاصةً أثناء التواجد بوسائل النقل العامة.

موضوعات متعلقة

«الخارجية الأمريكية»: نجدد المساعى الدبلوماسية لحلحلة أزمة سد النهضة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

الصور

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

الأكثر قراءة

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

«الخارجية الأمريكية»: نجدد المساعى الدبلوماسية لحلحلة أزمة سد النهضة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

لأنهن راقصات.. دور رعاية ترفض تبني كاريوكا ولوسي للأطفال

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

عاطف عبدالرحمن: أحاول تجريب أدوات جديدة في رواية «وقائع سنوات الجمر»

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلى الأعلى»

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية