محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الثلاثاء، حملة مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا داخل وسائل النقل والمواصلات العامة بمدينة طنطا.وتابع المحافظ مدى التزام الركاب بارتداء الكمامات ومدى التزام السائقين بالطاقة الاستيعابية المقررة للأفراد داخل وسائل المواصلات المختلفة، وقام بتخفيف حمولة السيارات الزائدة وتوزيع الركاب على سيارات نقل أخرى بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل هذه الجائحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين عن طريق إدارة المرور.وشدد المحافظ على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي كورونا، مناشدًا المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى، كما أكد تطبيق الغرامة حال عدم ارتداء الكمامة دون تهاون أو تقاعس خاصةً أثناء التواجد بوسائل النقل العامة.