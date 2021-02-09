حمادة هلال ينشر صورته في المرحلة الابتدائية

نشر الفنان حمادة هلال صورته وهو في المرحلة الابتدائية، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر" للتغريدات.وعلق حمادة على الصورة قائلا: "‏أيام الابتدائية وكيس الكشري مع رغيف العيش والوقوف عند باب مدرسة البنات والجري من بوابة المدرسة".ويشارك حمادة هلال في شهر رمضان المقبل بمسلسل "المداح"، وهو من بطولته رفقة أحمد بدير، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، نيكول سابا، وتجري الشركة المنتجة حاليًا التعاقدات مع باقي النجوم المشاركين في العمل.