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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رحيل القمص أنطونيوس عزيز وكيل عام مطرانية البحيرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:38 م
القمص أنطونيوس عزيز
القمص أنطونيوس عزيز
مونيكا جرجس
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رحل، اليوم، القمص أنطونيوس عزيز، وكيل عام إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وكاهن كاتدرائية السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور بالبحيرة، عن عمر ناهز ٩٣ سنة، بعد خدمة كهنوتية مباركة امتدت ٤٥ عامًا.

وولد القمص يوم ٢٠ مارس ١٩٢٨، وسيّم كاهنًا يوم ١٤ مارس ١٩٧٥، ونال رتبة القمصية يوم ٥ سبتمبر ١٩٨٣.

وخدم الأب الراحل جيله بأمانة على مدار سنوات خدمته في محبة باذلة وخدمة مثمرة وهدوء الملائكة.

وتقام صلوات الجناز غدًا الأربعاء، في الحادية عشرة صباحًا بالكاتدرائية بدمنهور، ونظرًا للظروف الحالية يقتصر حضور صلوات الجناز على الآباء الكهنة مجمع الإيبارشية والآباء الكهنة الضيوف وأسرة الأب المتنيح.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أنطونيوس عزيز، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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