حجز المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالشروق وبدر

قررت نيابة الشروق وبدر الجزئية حجز 3 متهمين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية في مدينتى الشروق وبدر.وكشفت التحريات عن أن المتهمين هم "هانى. ن"، "محمود. ع"، "كرم. ا"، عاطلون، واعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بمدينتى الشروق وبدر، وسرقتهم 7 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطتى الشروق وبدر تفيد سرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهمين، وأقروا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن بعض المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.