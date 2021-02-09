حجز سائق بتهمة ترويج مخدر الاستروكس في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بحجز سائق بتهمة ترويج مخدر الاستروكس، في محيط مدينة بدر، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.وكشفت التحريات الأولية أن المتهم "أمير.ع "، سائق، ٢٣ سنة، يقوم بترويج وبيع مخدر الاستروكس، وعثر بحوزته على١٢٠ كيس استروكس قبل ترويجهما بدائرة القسم.وكانت بداية الواقعة، عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام سائق بترويج مخدر الاستروكس، بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهم أثناء ترويجه للمخدر، وعثر بحوزته على ١٢٠ كيس مخدر الاستروكس، وبسؤاله أقر بترويجه للمواد المخدرة، وبيعها بقصد التربح والكسب غير المشروع منها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.