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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:27 م
محافظ دمياط توقع
محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية
حسام فهمي
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وقّعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور صلاح الدين على رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الثلاثاء، عقد تجديد إيجار المزرعة السمكية بالرطمة لصالح المحافظة.

أكدت منال أن توقيع العقد جاء بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة للبدء في أعمال التطوير للمزرعة التى تقع على مساحة 1856 فدانا وتضم 5 أحواض للاستزراع السمكى، كما نوهت الى أن المحافظة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع إنتاجيتها.

جاءت مراسم التوقيع بحضور المستشار هيثم غندور، المستشار القانونى للمحافظة والدكتور على كامل، مدير إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة وثابت السويفي، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الثروة السمكية بدمياط.

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