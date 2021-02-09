السيسي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ: العقل العربي لا يعرف المستحيل



وأضاف الرئيس السيسي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة، في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".



وتابع: "لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل". وأضاف الرئيس السيسي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة، في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".وتابع: "لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تابع بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية.