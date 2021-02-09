مبعوث ليبيا الجديد يؤكد التزام الأمم المتحدة باستقرار البلاد

أعلنت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجديد، يان كوبيش، يواصل اتصالاته مع المسؤولين في البلاد عقب مكالمات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ووزير الخارجية، محمد سيالة، يوم أمس الأول.وأوضحت البعثة في بيانها عبر موقعها الإلكتروني أن كوبيش أجرى محادثات هاتفية مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ناقشا فيها الوضع الحالي في أعقاب اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، وكيفية المضي قدمًا بما في عقد جلسة لمجلس النواب في القريب.كما أجرى المبعوث الخاص، كوبيش، محادثات هاتفية مع محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي المكلف، وعبد الحميد محمد دبيبة، رئيس الوزراء المكلف، حيث تم مناقشة سبل المضي قدمًا لضمان انتقال سلس للسلطة إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة.ووفقا للبيان، أشار المبعوث كوبيش إلى نية رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة شاملة وواسعة التمثيل ضمن الإطار الزمني المحدد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي ستعكس غنى وتنوع المجتمع الليبي بكل مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب، وتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في ليبيا بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية.كما أكد أنه من المهم للغاية بالنسبة للحكومة والشعب التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها في 24 ديسمبر 2021.وشدد كوبيش على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية.وختم البيان بالتنويه، إلى أن كوبيش، واصل أيضًا مكالماته الهاتفية وعبر الاتصال المرئي للتواصل مع ممثلين رفيعي المستوى من البلدان الإقليمية وعلى نطاق أوسع مع المجتمع الدولي.