أرباب العمل في ألمانيا يطالبون الحكومة بوضع سيناريو واضح لعودة الأنشطة

طالب أرباب العمل في ألمانيا الحكومة بإعداد خطة مرحلية ثابتة للخروج من الإغلاق الحالي المفروض.يأتي ذلك قبل المشاورات التي تعتزم المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات إجراءها غدا الأربعاء لبحث التطور اللاحق في مكافحة وباء كورونا.وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال راينر دولجر رئيس الرابطة الاتحادية لأرباب العمل الألمان اليوم الثلاثاء، "من وجهة نظر أرباب العمل سيكون من غير المفهوم استمرار التدابير المقيدة بدون أن يلحظوا في نهاية المطاف سيناريو فتح واضحا وقائما على قواعد تؤيده أغلبية واسعة".كانت حكومة ولاية تورينجن أعدت خطة زمنية للخروج من الإغلاق وسيطرحها بودو راميلوف، رئيس حكومة الولاية، في وقت لاحق للتشاور قبل أن يطرحها على الرأي العام، كما تعتزم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر طرح خطة مرحلية للفتح.