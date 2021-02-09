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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القباج: 85% من المكفولين الأيتام تحت سن 18 سنة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:05 م
القباج
القباج
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكدت نيفين القباح أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في تطوير كل مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنه تم أيضًا التواصل والتنسيق مع وزير الإسكان لتوفير وحدات للأيتام المتخرجين من مؤسسات الأيتام.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الأيتام ينضمون للدعم النقدي ويتم إيداع دعم نقدي بقيمة 350 جنيهًا في حسابهم حتى يبلغوا سن 18 عامّا، ثم يتم دعمهم بدعم نقدي منفصل عقب بلوغهم السن.

وحول برنامج الأسر الكافلة، قالت القباج إن عدد الأسر الكافلة وصل إلى 11.4 ألف أسرة، موضحة أن 85% من المكفولين تحت سن 18 سنة وتم توفير إجراءات أكثر تيسيرًا للأسر الكافلة لرعاية الأيتام، مضيفة أن الوزارة حصلت على 940 طلبًا من أسر كافلة لرعاية الأيتام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشجع الأسر الكافلة على رعاية الأطفال الأيتام في سن مبكرة حتى يتسنى لهم تنشئتهم تنشئة سليمة.

وحول برنامج حماية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قالت القباج إن الوزارة أصدرت 690 ألف كارت خدمات متكاملة وتأسيس قاعدة بيانات للتسجيل الإلكتروني عليها وتحميل التقارير الطبية وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوي الأعاقة بأكبر قدر ممكن للحصول على الكارت، مضيفة أنه تمت ميكنة جميع مكاتب التأهيل.

وتطرقت الوزيرة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قرارًا بإعفاء من هم فوق سن 70 عامًا من رسوم المواصلات العامة وخصم 50% لمن هم فوق سن 65 عامًا.

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