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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية كوريا الجنوبية يعرب عن ثقته فى العمل مع إدارة بايدن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:07 م
جونج أوي-يونج
جونج أوي-يونج
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أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي الجديد "جونج أوي-يونج"، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في العمل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية، قائلًا إن تحقيق السلام في المنطقة هو هدفهما المشترك.

وأدلى "جونج" بهذا التصريح بعد أدائه اليمين الدستورية ليصبح وزير الخارجية الجديد في وقت سابق من اليوم، حيث تسعى سول إلى توطيد العلاقات مع واشنطن في عهد "بايدن"، لخلق زخم جديد لتحريك عملية التفاوض مع بيونج يانج، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال "جونج" إن: "تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في وقت مبكر هو الهدف المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لذلك أعتقد أن تنسيق الآراء حول كيفية تحقيق ذلك يمكن أن يتم بسهولة إلى حد ما".

وأعرب عن اعتقاده بعدم وجود مشكلة كبيرة في التنسيق بين الجانبين حتى وإن وجد اختلاف في الآراء، مؤكدا عزمه التحدث مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في وقت مبكر بهذا الشأن.

ويُنظر إلى تعيين "جونج" على أنه يعكس إرادة الرئيس "مون جيه-إن" لإحياء مساعي السلام والمساعدة في استئناف الجهود الدبلوماسية لحل القضايا النووية بين واشنطن وبيونج يانج، حيث لعب "جونج" دورًا رئيسيًّا في التوسط في أول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في عام 2018.

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