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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز استخبارات أمريكي ينشر خريطة أطماع تركيا في 2050

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:30 م
خريطة أطماع تركيا
خريطة أطماع تركيا
آية حسني
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نشر مركز ستراتفور الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، اليوم الثلاثاء، خريطة افتراضية للأطماع الجغرافية للنظام التركي المتوقعة في 2050، مفترضا أن تمتد تركيا من الشرق الأوسط إلى البحر الأبيض المتوسط، وإلى آسيا الوسطى أيضًا.

واعتبر المركز، أن تلك الخريطة تثير قلق القوى الغربية وليست دول المنطقة فحسب، وفقا لـ«خبر7» التركي.

وأوضحت الخريطة أن تركيا تسعى للسيطرة على كل من «حوض بحر قزوين حيث اليونان وجنوب قبرص وليبيا ومصر وسوريا والعراق ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية وعمان واليمن ودول الخليج وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وشبه جزيرة القرم وتركمانستان وكازاخستان».

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