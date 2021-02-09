مركز استخبارات أمريكي ينشر خريطة أطماع تركيا في 2050

نشر مركز ستراتفور الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، اليوم الثلاثاء، خريطة افتراضية للأطماع الجغرافية للنظام التركي المتوقعة في 2050، مفترضا أن تمتد تركيا من الشرق الأوسط إلى البحر الأبيض المتوسط، وإلى آسيا الوسطى أيضًا.واعتبر المركز، أن تلك الخريطة تثير قلق القوى الغربية وليست دول المنطقة فحسب، وفقا لـ«خبر7» التركي.وأوضحت الخريطة أن تركيا تسعى للسيطرة على كل من «حوض بحر قزوين حيث اليونان وجنوب قبرص وليبيا ومصر وسوريا والعراق ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية وعمان واليمن ودول الخليج وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وشبه جزيرة القرم وتركمانستان وكازاخستان».الجدير بالذكر أن "ستراتفور" تعد شركة استخبارات عالمية مقرها تكساس، وأساس عملها على شبكة الإنترنت، حيث تبعث تقارير دورية مدفوعة لمشتركيها عبر البريد الإلكتروني، تملك اليوم حوالى 292 ألف مشترك بين أفراد ومؤسسات، وترسل نشرات إلكترونية مجانية لحوالى 2.2 مليون قارئ حول العالم، وهي تموّل نفسها من خلال الاشتراكات.