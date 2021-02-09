التحقيق مع المتهم باختطاف فتاتين فى المطرية

تباشر نيابة المطرية، التحقيق مع المتهم بخطف فتاتين بمنطقة المطرية ومساومة أهلهما على فدية مقابل تركهما.وأقر المتهم باتفاقه مع الفتاتين على الادعاء بخطفهما للحصول على فدية من أهلهما وتقسيمها عليهم، وتوجه بهم لشقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة.وورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من شخصين بغياب كلٍ من ابنة الأول وشقيقة الثاني، طالبتين، عقب خروجهما من مسكنهما لزيارة صديقتهما، وأنهما في وقت لاحق تلقيا اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، أخطرهما خلاله بتواجد الفتاتين بمنطقة الخصوص بالقليوبية وساومهما على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحهما.تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في إجراء المساومة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.