مصر تستضيف اجتماعًا ثانيًا للفصائل الفلسطينية فى مارس

أسفرت جتماعات قادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية التى عقدت يومى 8 و9 عن التوصل إلى توافق وطنى حول موضوعات الشراكة والانتخابات بكافة مراحلها، حيث أكد المجتمعون أن هذا الإتفاق يعد تطورا محورياً فى عملية المصالحة وخطوة إيجابية للغاية نحو إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطينى، مؤكدين أنها لم تكن تتم إلا بدعم ورعاية جمهورية مصر العربية وستستضيف مصر خلال شهر مارس القادم اجتماعاً ثانياً لهؤلاء القادة بمشاركة رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية.

وذلك بالتزامن مع توجهات السيد رئيس الجمهورية بتشغيل منفذ رفح فى إطار سعى مصر لتحسين الأوضاع بالقطاع،

وقد اختتمت أعمال الجلسات بإصدار وثيقة البيان الختامى للحوار الوطنى باسم قادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية.