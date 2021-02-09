حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهمين 15 يوما على ذمة القضية 1054 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا، لاتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.وأسندت النيابة للمتهمتين في تلك القضية، التي تحمل رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار وبيانات كاذبة.كما تم توجيه اتهامات لهم بالتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ونقل تعليماتهم داخل السجون، وتكوين خلية إرهابية داخل سجن القناطر.