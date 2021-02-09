القوات التركية تستهدف نظيرتها الروسية شمالي سوريا

استهدفت القوات التركية بقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة، مساء اليوم، آليات عسكرية روسية كانت تتجول قرب قرية قيراطة بريف منبج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنساني، في بيان مساء اليوم، أن هذا القصف يأتي في ظل التوتر الروسي- التركي، ورفض أنقرة مطالب موسكو بإيقاف القصف على مواقع المجالس العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قسد، إضافة إلى مواقع القوات الكردية في ريف حلب.على صعيد متصل، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى مرعناز والمالكية والشيخ عيسى ومحيط تل رفعت، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون تسجيل إصابات حتى اللحظة.