بدء المحاكمة الثانية لترامب في مجلس الشيوخ بعد أعمال العنف بالكابيتول

يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، محاكمة تاريخية هي الثانية من نوعها بحق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسبب أعمال العنف في الكابيتول، معتبرين أنها "عمل سياسي وقح" بدافع الانتقام، في حين اعتبر المدعون الديمقراطيون أن الرئيس السابق حرض بإرادته على تمرد عنيف.وكان مجلس النواب قد وجّه التهم لترامب الشهر الماضي، على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير من جانب حشد من مناصريه.وفي المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ، البالغ عددهم 100 عضو، بمهام هيئة المحلفين.