بتوجيهات الرئيس السيسي.. إجراءات لفتح منفذ رفح ودعم مواطني غزة

وانطلقت فى القاهرة، الإثنين، أعمال الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتباحث في عدة قضايا محورية، أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.



وتتصدر ملفات الجلسة العديد من القضايا الوطنية، أبرزها: قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات لفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة.جاء ذلك في ختام أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، الثلاثاء، وانتهي بالتوصل إلى اتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.