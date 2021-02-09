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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عاطل وزوجته بتهمة خطف فتاة وطلب فدية لـ«الجنايات»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:14 م
عاطل
عاطل
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بإحالة عاطل وزوجته لقيامهما باختطاف فتاة ومساومة أهليتها على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها في منطقة التجمع، لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة، قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغا من موظف مقيم بدائرة القسم يفيد بغياب نجلته عقب خروجها من مسكنهما وتوجهها للمدرسة محل دراستها، وبالاتصال بها هاتفيًا تجاوبت معه سيدة مجهولة وأخبرته باختطاف نجلته وساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمسكنهما، وعُثر على المجنى عليها مقيده داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما، وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة قيامه اقتراض مبلغ مالى من المجنى عليها، وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضورها لمسكنه ومطالبته برد المبلغ المال، فاختمرت في ذهنه فكرة احتجازها بالاشتراك مع زوجته، وتكبيلها على النحو المُشار إليه، ومساومة والدها على دفع المبلغ المالي المنوه عنه نظير إطلاق سراحها، وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها، وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما باختطافها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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