عاطف عبدالرحمن: أحاول تجريب أدوات جديدة في رواية «وقائع سنوات الجمر»

انتهى الروائي الكبير عاطف عبد الرحمن من روايته الجديدة "وقائع سنوات الجمر".وقال عاطف عبد الرحمن عن الرواية: "هي المشروع الحاصل بموجبه على منحة تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة وهي تتناول الحياة في إحدى القرى العشوائية المطلة على بحيرة المنزلة، والتي ترتبط حياة سكان القرية بما يحيطها من أسرار مرتبطة بالكنوز الغارقة مع مدينة تنيس تحت مياه البحيرة وكيف تحكم الأساطير المرتبطة بهذه الكنوز حياة السكان وأحلامهم وأملهم في العثور على تلك الكنوز وأثر ذلك على الحياة الاجتماعية والسياسية خلال الفترة من ١٩٥٦ وحتى ٢٠١١.وأضاف عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الدستور":" أحاول هنا تجريب أدوات جديدة في السرد وأعني بذلك أنها جديدة بالنسبة لمسيرتي السردية، وسوف تنشر قريبًا.يذكر أن عاطف عبد الرحمن روائي مصري صدر له العديد من الإصدارات الأدبية منها، أيام الإمام، ورواية زمن العشق والجنون، ورواية التاسوع، ورواية ليالي عزبة البوهي، ورواية تلك اللحظة، ورواية "جيهان.. شعاع من شمس"، ومسرحية "شحاتين وحرامية".