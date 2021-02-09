«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد عن حذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.وأكد المصدر في تصريحات، لـ«الدستور»، أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بحذف أجزاء من المناهج.وشدد المصدر على أنه لن تصدر أي قرارات قبل إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد المقبل 14 فبراير الجاري.