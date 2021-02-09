انتهاء أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة

انتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل إلى اتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.وانطلقت فى القاهرة، الإثنين، أعمال الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.وتتصدر ملفات الجلسة العديد من القضايا الوطنية، أبرزها: قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.وتضم جلسات الحوار وفودا تمثل حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.