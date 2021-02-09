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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يستعرض مهاراته في المعسكر الرياضي (فيديو)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:08 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم،
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شارك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، طلاب كلية التربية النوعية في ختام معسكرهم الرياضى الأول الذي نظمته الكلية، برئاسة الدكتورة زينب محمود على أراضي ملاعب الجامعة خلف المساكن الطلابية، بحضور عدد من الأساتذة والعاملين بالجامعة.

قام عزيز بمشاركة الطلاب فرحتهم بافتتاح مباراة لكرة القدم بأن شاركهم باللعب مع أحد الفرق المشاركة لتشجيع الطلاب على استمرار الأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية التي تقام في الجامعة خلال فترات الإجازة.

رصدت عدسة "الدستور" عدد من المهارات الرياضية التي قام بها رئيس الجامعة فى ممازحة ومشاركة طلاب كلية التربية النوعية فرحتهم، قائلًا إنه سعيد بمشاركة 150 طالبًا من طلاب الكلية الوليدة (تربية نوعية) فى عامها الأول في معسكرهم الأول الذى بدأ في ٢٥ يناير الماضى واستمر حتى اليوم.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر لعميد كلية التربية النوعية بسوهاج وعميد كلية التربية الرياضية ولجميع العاملين والطلاب المشاركين فى المعسكر الطلابى، مؤكدا الجامعة لديها قناتها بأهمية هذه المعسكرات فى تنمية شخصية الطلاب وبث روح المشاركة مع زملائه داخل الجامعة.

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