بريطانيا تسجل انخفاضًا جديدًا في إصابات كورونا وزيادة الوفيات

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، انخفاضا آخر في العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19، رغم تسجيل زيادة في عدد حالات الوفاة.وأثبتت الفحوص إصابة 12364 شخصا بالفيروس وذلك في أحدث حصيلة يومية، نزولا من 14104 حالات أمس الاثنين.وارتفع عدد حالات الوفاة الجديدة إلى 1052، من 333 حالة أمس الاثنين، وقالت الحكومة أيضا إن 12 مليونا و646 ألفا تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد- 19 حتى أمس الاثنين.