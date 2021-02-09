ارتفاع معدل التضخم في فنزويلا إلى 55.2% شهريًا

قال عضو البرلمان الفنزويلي المعارض أنجيل ألفارادو، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المستهلك في فنزويلا ارتفعت خلال يناير الماضي بنسبة 55.2% شهريا.وحسب البيانات التي أصدرتها الجمعية الوطنية "البرلمان" الفنزويلية الخاضعة لسيطرة المعارضة، فإن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 3478%، مقابل 3713% خلال ديسمبر الماضي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المعارضة أن أكبر ارتفاعات أسعار المستهلك في فنزويلا خلال الشهر الماضي كانت في قطاعات الترفيه بنسبة 312.7%، والصحة 70.9%، والمطاعم 70.3%، والملابس والأحذية 69.8%.وقال ألفارادو إن معدل التضخم في فنزويلا يسجل مستويات صاروخية على مدى 38 شهرا، لتكون أطول فترة تضخم بالغ الارتفاع في تاريخ البلاد.