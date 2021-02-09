ارتفاع معدل التضخم في فنزويلا إلى 55.2% شهريًا
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:45 م
وكالاتطباعة
قال عضو البرلمان الفنزويلي المعارض أنجيل ألفارادو، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المستهلك في فنزويلا ارتفعت خلال يناير الماضي بنسبة 55.2% شهريا.
وحسب البيانات التي أصدرتها الجمعية الوطنية "البرلمان" الفنزويلية الخاضعة لسيطرة المعارضة، فإن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 3478%، مقابل 3713% خلال ديسمبر الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المعارضة أن أكبر ارتفاعات أسعار المستهلك في فنزويلا خلال الشهر الماضي كانت في قطاعات الترفيه بنسبة 312.7%، والصحة 70.9%، والمطاعم 70.3%، والملابس والأحذية 69.8%.
وقال ألفارادو إن معدل التضخم في فنزويلا يسجل مستويات صاروخية على مدى 38 شهرا، لتكون أطول فترة تضخم بالغ الارتفاع في تاريخ البلاد.
وحسب البيانات التي أصدرتها الجمعية الوطنية "البرلمان" الفنزويلية الخاضعة لسيطرة المعارضة، فإن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 3478%، مقابل 3713% خلال ديسمبر الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المعارضة أن أكبر ارتفاعات أسعار المستهلك في فنزويلا خلال الشهر الماضي كانت في قطاعات الترفيه بنسبة 312.7%، والصحة 70.9%، والمطاعم 70.3%، والملابس والأحذية 69.8%.
وقال ألفارادو إن معدل التضخم في فنزويلا يسجل مستويات صاروخية على مدى 38 شهرا، لتكون أطول فترة تضخم بالغ الارتفاع في تاريخ البلاد.