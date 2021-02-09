إثيوبيا تقرر إغلاق مخيمين للاجئين في إقليم تيجراي المضطرب

قال مسئول، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإثيوبية ستغلق مخيمين للنازحين في إقليم تيجراي الشمالي المضطرب.وصرح رئيس الوكالة الإثيوبية لشئون اللاجئين والعائدين، تيسفاي جوبيزاي، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، بأنه سيتم إغلاق مخيمي هيتساس وشيميلبا للاجئين بسبب مواقعهما الجغرافية الصعبة.وقال المسئول: "شيميلبا قريب جدا من الحدود الإريترية، وهيتساس يقع داخل صحراء غير صالحة للسكنى".ولم يقدم تسفاي جدولا زمنيا لإغلاق المخيمين، اللذين يقدر أنهما يؤويان حوالي 25 ألف نازح.يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة وأوروبا عن مخاوفهما بشأن الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي، وحثتا على وصول المساعدات الإنسانية على الفور.