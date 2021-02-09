يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

كان تعاقد فندق لاميراج الشهير مع الفنان آرت كارني أغرب تعاقد في عالم السينما، فالفندق الشهير كتب في بنود التعاقد أن العقد يسري بعد بلوغ كارني مائة عام، وكان الفندق قد طلب من الممثل أن يدفع له نصف مليون دولار أي ما كان يشبه عقد فرانك سيناترا في ذلك الوقت، مقابل أن يقدم كارني عرضه الفني "آرت كارني شو".وبرر مدير الفندق التعاقد في ذلك الوقت بأن آرت ينضج فنيًا كلما تقدم في السن،، فهو مثل العطر الثمين كلما مرت على السنوات زاد تركيزه وعظمت رائحته.أما عن آرت كارني فهو ممثل أمريكي وكان له دور عظيم في فيلم جسد فيه شخصية هاري العجوز عام 1966، واستحق الأوسكار عن دوره.أما فندق لاميراج فكان يقع في بيفرلي هيلز أعظم مدينة في ذلك الوقت، ومستعمرة لنجوم لوس أنجلوس، ولم يكن يدخلها الأفراد سيرًا وإنما في سيارات، شرط ألا يغادرها الركاب.