أهالي الوراق يستغثيون: اوقفوا إشغالات شارع المعهد الديني

استغاث سكان شارع المعهد الديني بمنطقة الورّاق بمسؤولي محافظة الجيوة جراء تجاوزات أصحاب المحال لتجاوز الأماكن المخصصة لهم، خاصة بعد رصف وتجريد الشارع، مطالبين المسؤولين والجهات المعنية بسرعة التدخل ووضع غرامات فورية على المخالفين.وقال أسامة محمد، أحد سكان الشارع إن جميع المحال يتعمد أصحابها إشغال الطريق من خلال وضع بضائعهم خارج المحل المخصص لهم، لافتًا إلى أن الأهالي يحاولون إقناعهم بعدم التجاوز لكن دون جدوى وفي بعض الأحيان تصل للمشاجرة.من جانبه، أضاف إياد علي، أحد سكان المنطقة، أن الحل الوحيد هو وضع قانون رادع للمخالفين وعمل غرامات فورية لأصحاب المحال المتجاوزين، إضافة إلى ضرورة تدخل المسؤولين والجهات المعنية لحل الأزمة سريعا بدلًا من إفساد الشارع بعد رصفه وإصلاحه.شدد سلمان طه على أن الأهالي حاولوا إقناع أصحاب المحال مرارًا وتكرارا بوقف إعاقة حركة السيارات، لكن دون جدوى خاصة وأن تلك الاشغالات تعطل حركة المارة.