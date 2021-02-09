رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أهالي الوراق يستغثيون: اوقفوا إشغالات شارع المعهد الديني

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:58 م
أهالي الوراق يستغثيون
أهالي الوراق يستغثيون
آية سالم
طباعة
استغاث سكان شارع المعهد الديني بمنطقة الورّاق بمسؤولي محافظة الجيوة جراء تجاوزات أصحاب المحال لتجاوز الأماكن المخصصة لهم، خاصة بعد رصف وتجريد الشارع، مطالبين المسؤولين والجهات المعنية بسرعة التدخل ووضع غرامات فورية على المخالفين.

وقال أسامة محمد، أحد سكان الشارع إن جميع المحال يتعمد أصحابها إشغال الطريق من خلال وضع بضائعهم خارج المحل المخصص لهم، لافتًا إلى أن الأهالي يحاولون إقناعهم بعدم التجاوز لكن دون جدوى وفي بعض الأحيان تصل للمشاجرة.

من جانبه، أضاف إياد علي، أحد سكان المنطقة، أن الحل الوحيد هو وضع قانون رادع للمخالفين وعمل غرامات فورية لأصحاب المحال المتجاوزين، إضافة إلى ضرورة تدخل المسؤولين والجهات المعنية لحل الأزمة سريعا بدلًا من إفساد الشارع بعد رصفه وإصلاحه.

شدد سلمان طه على أن الأهالي حاولوا إقناع أصحاب المحال مرارًا وتكرارا بوقف إعاقة حركة السيارات، لكن دون جدوى خاصة وأن تلك الاشغالات تعطل حركة المارة.

موضوعات متعلقة

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

الصور

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

الأكثر قراءة

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

«الخارجية الأمريكية»: نجدد المساعى الدبلوماسية لحلحلة أزمة سد النهضة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

كواليس الحكم على الفنانة وردة ووالدها بالإعدام

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

عاطف عبدالرحمن: أحاول تجريب أدوات جديدة في رواية «وقائع سنوات الجمر»

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلى الأعلى»

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية